Они взобрались на топиарии ради эффектного фото
Накануне в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» появилось фото, сделанное в самом центре столицы Бурятии, на площади Советов. На установленные там топиарии в виде коней взгромоздились двое молодых людей, которые, судя по всему, пытались изобразить богатырей – как на картине известного русского живописца Виктора Васнецова. Во всяком случае, один из парней – справа – тоже смотрит вдаль из-под ладони, как Илья Муромец на знаменитом полотне.
Автор снимка, пожелавший сохранить анонимность, заявил: «Вот из-за таких всё в городе и ломается». Менее чем за сутки пост собрал 40 тысяч просмотров и с полторы сотни комментариев. Большинство «богатырей», конечно же, осудили, ведь буквально на прошлой неделе улан-удэнцев призывали не карабкаться на фигуры из искусственной травы, а делать фото стоя рядом с ними. Но все просьбы властей горожане бодро игнорируют и продолжают седлать несчастные топиарии.
Помимо коней, достаётся быку, козлу и верблюду, расположившимся неподалёку. Кстати, один из героев снимка отписался в комментариях к публикации, отметив: «Было классно!». А ещё сообщил, что сооружения не пострадали. «Никто ничего не повредил – спокойно сделали фото и ушли», – подчеркнул парень.
Среди участников сообщества нашлись и те, кто встал на защиту «богатырей». По их мнению, снимок получился замечательный и ребят, мол, нужно понять и простить. Кстати, никакие штрафы за порчу фигур не предусмотрены – чем, судя по всему, и пользуются любители седлать животных на главной площади города.
«Два богатыря»: Великовозрастные улан-удэнцы оседлали зелёных коней в центре города
Общество, Фото:
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