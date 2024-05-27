Более 6 тысяч человек в Бурятии сдадут ЕГЭ

Из них более 500 человек – выпускники прошлых лет



В Бурятии на ЕГЭ зарегистрировались 6012 человек. Из них 5421 - выпускники школ этого года.



На ОГЭ заявлено свыше 14 тысяч девятиклассников.



- Общее число обучающихся, которые сдают в этом году, на 2% меньше, чем в предыдущем, - сообщил на брифинге министр образования Бурятии Валерий Поздняков.



По недавнему поручению президента России Владимира Путина выпускник получит возможность пересдать один предмет. Это право будет доступно 4 и 5 июля. При этом набранные баллы учтутся по последнему результату. Выпускникам прошлых лет такое новшество недоступно.



Так, 4 июля выпускники могут пересдать: информатику, обществознание, русский язык, физику, химию, а также письменную часть по иностранным языкам. А 5 июля – биологию, географию, математику, историю, литературу и устную часть по иностранным языкам. Отметим, если человек решит пересдать иностранный язык, то он сдавать он будет обе части.



Если выпускник подал заявление на пересдачу и не явился на экзамен, то итоговые баллы зачтутся по первому результату.



Основная волна ЕГЭ вместе с резервными днями пройдёт с 23 мая по 23 июня. Первые экзамены стартовали 23 мая – ученики сдавали географию, литературу и химию. ЕГЭ по русскому языку пройдёт 28 мая, а по математике – 31 мая.



Первые результаты начнут поступать после 17 июня.

