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Леса Улан-Удэ патрулируют круглосуточно

Леса Улан-Удэ патрулируют круглосуточно
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Прогулки по лесу запрещены

В Улан-Удэ действует особый противопожарный режим, в связи с чем запрещено посещение городских лесов и разведение в городе открытого огня. Об этом напомнили сегодня в мэрии.

В администрации подчеркнули, что сотрудники МБУ «Городское лесничество» круглосуточно патрулируют леса.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрен административный штраф: для граждан в размере от 40 до 50 тыс рублей, для юридических лиц – от 100 до 400 тыс рублей.

Если вы увидели лесной пожар, следует позвонить на номер 20-44-44 или 112.

Лес

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