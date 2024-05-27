Прогулки по лесу запрещены
В Улан-Удэ действует особый противопожарный режим, в связи с чем запрещено посещение городских лесов и разведение в городе открытого огня. Об этом напомнили сегодня в мэрии.
В администрации подчеркнули, что сотрудники МБУ «Городское лесничество» круглосуточно патрулируют леса.
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрен административный штраф: для граждан в размере от 40 до 50 тыс рублей, для юридических лиц – от 100 до 400 тыс рублей.
Если вы увидели лесной пожар, следует позвонить на номер 20-44-44 или 112.
Леса Улан-Удэ патрулируют круглосуточно
Общество, Фото:
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