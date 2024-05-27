В Бурятии освятят статую хозяина Байкала

Общество, Фото: Буддийская традиционная Сангха России

Обряд состоится 20 июля



25 мая в Бурятии, в Байкальском дацане провели молебен «Байгал далайн Лусууд Ханай тахилга». Ламы преподнесли подношение Лусууд-хану священного озера Байкал.



После молебна ширээтэ-лама Жаргал-лама и многочисленные верующие провели закладку шун статуи Лусууд-хана. Очень символичным было то, что в это время по небу проплывало облако в виде дракона. По словам лам, это очень хороший знак.



Согласно древним буддийским канонам, внутреннее пространство Лусууд-хана верующие заполнили сутрами, молитвами, можжевельником, благовониями, злаками, цаца и другими буддийскими реликвиями. В специальную капсулу, которая не подвергается со временем разрушению, Жаргал-лама поместил сутры на бурятском языке – восхваление Лусууд-хана, драгоценные камни, древние монеты, а также список с более 7000 именами верующих, принявших участие в возведении Лусууд-хана с мая 2023 года.



- Торжественное открытие и молебен – освящение Лусууд-хана состоятся 20 июля, - сообщил ширээтэ-лама Байкальского дацана Жаргал-лама.



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