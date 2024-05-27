В Бурятии разработали программу для расчёта композитных материалов

Она поможет инженерам и материаловедам при проектировании изделий



Молодые учёные из Бурятии запатентовали инновационную программу, которая позволяет рассчитать характеристики жёсткости для многослойных композитных материалов. Эта разработка представителей Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ) призвана облегчить работу инженеров и конструкторов в различных отраслях промышленности.



Как сообщили в вузе, композитные материалы состоят из нескольких слоёв, каждый из которых обладает своими уникальными свойствами. Определение характеристик жёсткости таких сложных материалов традиционными методами является трудоёмким и длительным процессом. Новая программа значительно упрощает и ускоряет эти расчёты.



- Используя специальный алгоритм, основанный на методе конечных элементов, программа способна вычислять модули упругости, коэффициенты Пуассона, упругие постоянные и другие характеристики многослойного пакета из композиционных материалов, используя экспериментально определённые объёмные доли компонентов для каждого слоя композита. Это позволяет существенно сэкономить время и ресурсы при проектировании изделий из таких материалов. Основной разработчик программы – аспирант Вадим Титов, - рассказала научный руководитель проекта, профессор, заведующий кафедрой информационных технологий и прикладной механики ВСГУТУ Любовь Бохоева.



Разработанная программа найдёт широкое применение в таких областях промышленности, как авиация и космонавтика, автомобилестроение, строительство и машиностроение. Она поможет инженерам и материаловедам быстро и эффективно рассчитывать необходимые характеристики композитных материалов, что в свою очередь обеспечит более качественное проектирование и производство изделий.

