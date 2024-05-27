В Улан-Удэ выбрали лучшее бурятское эссе

Общество, Фото: нацбиблиотека РБ

Стали известны результаты отборочного конкурса к «Алтаргане-2024»



23 мая в Бурятии были определены победители и призёры республиканского отборочного конкурса бурятского эссе «Навстречу «Алтаргане-2024». Итоги подвели в национальной библиотеке РБ.



Как сообщили в учреждении, победителями в старшей возрастной категории от 35 лет стали:

I место — Галина Цыренова, Кижингинский района, село Кижинга;

II место — Дарима Дамбаева, Иволгинский район, село Хойтобэе;

III место — Виктория Найданова, Кижингинский район.



Победителями среди молодёжи в возрасте до 35 лет стали:

I место — Гэрэлма Жигдылмеева, город Улан-Удэ;

II место — Данзан Доржиев, Еравнинский район, село Исинга;

III место — Цыпилма Лыгденова, Еравнинский район, село Усть-Эгита.



Напомним, что XV международный бурятский национальный фестиваль «Алтаргана-2024» пройдёт с 26 по 28 июля в Булганском аймаке Монголии.



