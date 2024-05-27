27 мая

26 мая

Популярное

В Улан-Удэ выбрали лучшее бурятское эссе

В Улан-Удэ выбрали лучшее бурятское эссе
Общество,  Фото:нацбиблиотека РБ
Стали известны результаты отборочного конкурса к «Алтаргане-2024»

23 мая в Бурятии были определены победители и призёры республиканского отборочного конкурса бурятского эссе «Навстречу «Алтаргане-2024». Итоги подвели в национальной библиотеке РБ.

Как сообщили в учреждении, победителями в старшей возрастной категории от 35 лет стали:
I место — Галина Цыренова, Кижингинский района, село Кижинга;
II место — Дарима Дамбаева, Иволгинский район, село Хойтобэе;
III место — Виктория Найданова, Кижингинский район.

Победителями среди молодёжи в возрасте до 35 лет стали:
I место — Гэрэлма Жигдылмеева, город Улан-Удэ;
II место — Данзан Доржиев, Еравнинский район, село Исинга;
III место — Цыпилма Лыгденова, Еравнинский район, село Усть-Эгита.

Напомним, что XV международный бурятский национальный фестиваль «Алтаргана-2024» пройдёт с 26 по 28 июля в Булганском аймаке Монголии.

Бурятия Алтаргана фестиваль конкурс бурятский язык эссе

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии разработали программу для расчёта композитных материалов
В Бурятии разработали программу для расчёта композитных материалов
Общество, 27.05.2024
Она поможет инженерам и материаловедам при проектировании изделий
В Улан-Удэ выбрали лучшее бурятское эссе
В Улан-Удэ выбрали лучшее бурятское эссе
Общество, 27.05.2024
Стали известны результаты отборочного конкурса к «Алтаргане-2024»
Спортсмены Бурятии стали призёрами чемпионата РФ по универсальному бою
Спортсмены Бурятии стали призёрами чемпионата РФ по универсальному бою
Общество, 27.05.2024
В копилке команды республики – три серебряные медали
Врач из Бурятии взял бронзу чемпионата по силовому экстриму
Врач из Бурятии взял бронзу чемпионата по силовому экстриму
Общество, 27.05.2024
Кубок победителя фестиваля остался в Забайкалье
На фестивале цветов в Москве представили Байкал и Хамар-Дабан
На фестивале цветов в Москве представили Байкал и Хамар-Дабан
Общество, 27.05.2024
Иркутская область показала свою ландшафтную композицию на форуме «Россия»
Лучник из Бурятии участвовал в спортивном шествии на ВДНХ
Лучник из Бурятии участвовал в спортивном шествии на ВДНХ
Общество, 27.05.2024
Следующее шествие спортсменов планируется провести на Красной площади
Чита отметила День города
Чита отметила День города
Общество, 27.05.2024
Открытие празднования началось под гимн Российской Федерации и троекратный залп
В районе Бурятии 90-летие отпраздновала ветеран труда
В районе Бурятии 90-летие отпраздновала ветеран труда
Общество, 27.05.2024
У юбиляра семь внуков и девять правнуков
Стрелки Бурятии выиграли серебро чемпионата России
Стрелки Бурятии выиграли серебро чемпионата России
Общество, 27.05.2024
Спортсмены республики успешно выступили на соревнованиях по армейской тактической стрельбе
Пауэрлифтер из Бурятии установила два рекорда России
Пауэрлифтер из Бурятии установила два рекорда России
Общество, 27.05.2024
Также спортсменка стала чемпионкой страны

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^