В копилке команды республики – три серебряные медали
Спортсмены Бурятии завоевали три серебра на чемпионате России по универсальному бою в Волгограде. Соревнования проходили с 21 по 25 мая.
В дисциплине «Лайт» отличились Аркадий Томский, выигравший серебро в весовой категории 70 кг, и Яна Антонюк, также ставшая серебряным призёром в весовой категории 70 кг и выполнившая норматив мастера спорта России.
В дисциплина «Классика» второе место в весовой категории 63 кг заняла Анастасия Балаганская, сообщает министерство спорта РБ.
Спортсмены Бурятии стали призёрами чемпионата РФ по универсальному бою
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Участие примут студенты вузов и профессиональных образовательных организаций
Буддисты столицы Забайкалья готовятся к традиционному празднику «Обоо тахилган»
Она поможет инженерам и материаловедам при проектировании изделий
Обряд состоится 20 июля
Стали известны результаты отборочного конкурса к «Алтаргане-2024»
В копилке команды республики – три серебряные медали
Они взобрались на топиарии ради эффектного фото
Кубок победителя фестиваля остался в Забайкалье
Он начался прямо в огороде мужчины
Иркутская область показала свою ландшафтную композицию на форуме «Россия»
Следующее шествие спортсменов планируется провести на Красной площади
Открытие празднования началось под гимн Российской Федерации и троекратный залп
У юбиляра семь внуков и девять правнуков
Спортсмены республики успешно выступили на соревнованиях по армейской тактической стрельбе
Турнир проходил в Челябинске