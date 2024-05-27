По республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы
По данным Бурятского гидрометцентра, 27 мая по республике: переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с, при грозах порывистый. Температура ночью +8, +13, местами +3, -2, днём +26, +31, местами +16, +21.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный ночью слабый, днём 6-11 м/с. Температура ночью +9, +11, днём +28, +30.
В Улан-Удэ днём до +30 градусов
Общество, Фото:
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