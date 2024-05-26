Жительницу Бурятии оштрафовали за побои



Баргузинским районным судом рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении женщины по ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои».



Установлено, что жительница района нанесла удар ладонью знакомой, схватила за волосы и поцарапала последнюю, причинив ей физическую боль и телесные повреждения.



В судебном заседании свою вину она признала полностью. Признана виновной, ей назначено наказание в виде административного штрафа.



Постановление суда не обжаловано, вступило в законную силу, сообщили в районном суде.

