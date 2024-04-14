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В Иркутске полицейские помогли доставить в больницу новорождённую

В Иркутске полицейские помогли доставить в больницу новорождённую
Общество,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
За помощью к сотрудникам Госавтоинспекции обратился взволнованный дедушка внучки

В Иркутске полицейские мгновенно среагировали на просьбу о помощи новорождённой малышке и оперативно доставили её в больницу. Об этом случае спасения рассказала в своём телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

На объездной дороге в Ленинском округе Иркутска к сотрудникам Госавтоинспекции Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» старшим лейтенантам полиции Андрею Филиппову и Саргису Дарбиняну обратился взволнованный мужчина.



Он сообщил, что в салоне автомобиля без сознания на руках родителей находится его внучка, которая родилась 10 дней назад. Ей срочно нужна помощь медиков.

- Не теряя ни секунды, сотрудники Госавтоинспекции пересадили маму с ребёнком и мужчину в патрульный автомобиль и, включив звуковые и световые сигналы, направились в Ивано-Матрененскую детскую клиническую больницу. В приёмным покое малышка была передана врачам, - сообщила Ирина Волк.

Иркутск

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