На дообследование отправили семь человек
За два дня работы передвижных флюорографов в Улан-Удэ флюорографию прошли 572 человека. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии.
Передвижные флюорографы городской поликлиники №6 и Заиграевской центральной районной больницы 27 и 28 марта работали на площади Советов и на площади перед Русским драмтеатром. Мероприятие провели в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулёзом.
- Рентгенлаборанты и врачи-рентгенологи за два дня работы провели исследования флюорографическим методом 572 людям. Из них выявлены изменения в лёгких у семи человек, они направлены на дообследование в республиканский клинический противотуберкулёзный диспансер имени Дугаровой, - отметили в минздраве.
Медики призывают всех жителей Бурятии ежегодно проходить флюорографию и профилактические осмотры. Также врачи призывают родителей не отказываться от проведения детям вакцинации БЦЖ и ежегодной иммунодиагностики.
Почти 600 улан-удэнцев прошли обследования во «флюорографе на колёсах»
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