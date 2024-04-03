Правда, ипотеки это не коснётся
Накануне депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли закон о списании процентов по кредитам участникам специальной военной операции. Они не будут «капать», пока военнослужащий находится на СВО. Это коснётся и мобилизованных бойцов, в том числе – из Бурятии.
Вячеслав Дамдинцурунов, представляющий интересы республики в нижней палате российского парламента, уточнил, что уплата процентов по банковским займам – одна из основных проблем, с которыми сталкиваются мобилизованные.
- Законопроект предусматривает, что проценты, начисленные по кредитным договорам – за исключением ипотечных – уплате не подлежат. По окончании льготного периода (на время СВО – прим.) обязательства по их уплате прекращаются, – пояснил Дамдинцурунов.
При досрочном погашении кредита банк не вправе направлять эти средства в счёт погашения процентов, а в случае переплаты (без их учёта) обязан вернуть лишние деньги заёмщику. «Поддержка мобилизованных в этот нелёгкий период является для нас приоритетной задачей», – заключил парламентарий.
Участникам СВО из Бурятии спишут проценты по кредитам
Общество, Фото:
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