Автомобилисты заявили, что ездить по ней невозможно
Жители Баргузинского района попросили запустить грейдер по дороге между сёлами Душелан и Суво. В группе «Баргузин-инфо.24/7» сообщили, что ездить по ней уже невозможно.
- Сплошной камень, – посетовали сельчане. – Машины на ходу разваливаются. Почему никто не принимает меры?
В МАУ «Дорожное эксплуатационное управление» сообщили, что дорогу прогрейдируют по мере оттаивания грунта, ориентировочно – в середине апреля. А отсыпку запланировали на май. Всё зависит от погодных условий, поскольку грунт в карьере промёрз.
В районе Бурятии машины разваливаются на убитой дороге
Общество, Фото:
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