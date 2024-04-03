Их будут ловить в одном из отдалённых микрорайонов
В ближайший четверг, 4 апреля, в микрорайоне Исток на Левобережье устроят очередной «собачий» рейд. Там будут отлавливать беспризорных животных. Кроме того, специальные мобильные бригады проверят, соблюдают ли местные жители правила содержания своих питомцев.
У здания бывшей амбулатории на улице Природная, 41 (клуб «Добрый волшебник») с 10:00 до 14:00 развернут ветеринарный пункт, где все желающие смогут бесплатно привить собак от бешенства, а за определённую плату – зарегистрировать их и установить специальный чип. Сообщать о нарушителях предлагают в оперативный штаб по номеру 8 (3012) 22-66-62.
В столице Бурятии опять устроят облаву на бродячих собак
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