Улан-удэнцы продолжают выступать против электросамокатчиков









Появились в городе и так называемые «медленные» зоны, где передвигаться разрешается с максимальной скоростью 15 километров в час (в остальных – до 25 км/ч). В основном это улицы со знаком «Жилая зона». Контролировать скорость смогут сами компании по прокату устройств. Стоит заехать в такую зону – и они «замедляются». Всего для них отвели 116 парковочных мест. В 2024-ом

Ещё весной в Улан-Удэ определили места, где кататься на полюбившемся многим двухколёсном транспорте нельзя. В списке – парки «Юбилейный», Железнодорожников и имени Орешкова, Этнографический музей, сквер «Радуга», Горсад, территория у Мемориала Победы, БСМП и республиканской клинической больницы, а также сквер «Ровесникам, ушедшим в бой».Появились в городе и так называемые «медленные» зоны, где передвигаться разрешается с максимальной скоростью 15 километров в час (в остальных – до 25 км/ч). В основном это улицы со знаком «Жилая зона». Контролировать скорость смогут сами компании по прокату устройств. Стоит заехать в такую зону – и они «замедляются». Всего для них отвели 116 парковочных мест. В 2024-ом станет ещё больше.

Представители сервиса SuperJob устроили опрос и выяснили, что свыше половины – 60% – жителей бурятской столицы одобряют ограничения для электросамокатчиков. В прошлом году таковых было 62%.Женщины выступают за определённые требования для любителей таких девайсов активнее мужчин (67% и 53% соответственно). Среди улан-удэнцев младше 34 лет больше как сторонников, так и противников регулирования, чем среди тех, кто старше.По мнению горожан, скорость передвижения на электросамокатах нужно ограничить и разрешить пользоваться ими только совершеннолетним, причём с выдачей соответствующего удостоверения.