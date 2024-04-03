Они заявили, что торговую точку могут разграбить
Бичурцев обеспокоила судьба одного из местных магазинов в посёлке Сахарный Завод. Люди заявили в группе «Бичура-инфо.24/7», что он пережил перестройку и «его не дали растащить». Но недавно торговую точку решили закрыть.
- Бывший хозяин всё вывозит из-за повышения аренды. Магазин не работает, а там такие площади можно открыть – пекарню или швейный цех, – отмечают сельчане. – Неужели он останется бесхозным и его разграбят?
Прокомментировали ситуацию в Бичурском райпо. Как выяснилось, свернуть торговлю решил сам владелец. Арендная плата осталась прежней и скоро магазин снова заработает, но вести деятельность там будет уже другой предприниматель.
В Бурятии сельчане ударились в панику из-за закрытия магазина
Общество, Фото:
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