В Улан-Удэ почтили память застреленного преступником милиционера

Сегодня в батальоне вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии прошел день памяти младшего сержанта милиции Батора Чимитдоржиевича Анандаева, погибшего 24 года назад при задержании вооружённого преступника.Личный состав почтил память товарища, погибшего при исполнении служебного долга, минутой молчания.Ночью 3 апреля 2000 года группе задержания вневедомственной охраны передали сообщение о том, что в микрорайоне Сокол неизвестный, вооружённый ножом, угрожает продавцу киоска. На место происшествия незамедлительно выехал наряд.Преступник, увидев сотрудников милиции, бросился бежать. Младший сержант милиции Анандаев организовал преследование, но преступник ответил выстрелами из автомата, который он прятал в спортивной сумке. Рискуя собственной жизнью, Батор Анандаев старался до последнего не открывать ответную стрельбу в жилом массиве и задержать преступника, но был смертельно ранен в плечо и скончался на месте.За самоотверженность, мужество и отвагу в борьбе с преступностью, смелые и решительные действия, совершенные при исполнении служебного долга, младший сержант милиции Батор Чимитдоржиевич Анандаев указом президента РФ награждён орденом Мужества (посмертно).