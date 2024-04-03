03 апреля

02 апреля

Популярное

В Улан-Удэ почтили память застреленного преступником милиционера

В Улан-Удэ почтили память застреленного преступником милиционера
Общество,  Фото:Росгвардия по РБ
Батор Анандаев погиб при исполнении служебного долга

Сегодня в батальоне вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии прошел день памяти младшего сержанта милиции Батора Чимитдоржиевича Анандаева, погибшего 24 года назад при задержании вооружённого преступника.

Личный состав почтил память товарища, погибшего при исполнении служебного долга, минутой молчания.



Ночью 3 апреля 2000 года группе задержания вневедомственной охраны передали сообщение о том, что в микрорайоне Сокол неизвестный, вооружённый ножом, угрожает продавцу киоска. На место происшествия незамедлительно выехал наряд.

Преступник, увидев сотрудников милиции, бросился бежать. Младший сержант милиции Анандаев организовал преследование, но преступник ответил выстрелами из автомата, который он прятал в спортивной сумке. Рискуя собственной жизнью, Батор Анандаев старался до последнего не открывать ответную стрельбу в жилом массиве и задержать преступника, но был смертельно ранен в плечо и скончался на месте.

За самоотверженность, мужество и отвагу в борьбе с преступностью, смелые и решительные действия, совершенные при исполнении служебного долга, младший сержант милиции Батор Чимитдоржиевич Анандаев указом президента РФ награждён орденом Мужества (посмертно).
Росгвардия милиция

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ почтили память застреленного преступником милиционера
В Улан-Удэ почтили память застреленного преступником милиционера
Общество, 03.04.2024
Батор Анандаев погиб при исполнении служебного долга
В Бурятии появилась памятная медаль за участие в СВО
В Бурятии появилась памятная медаль за участие в СВО
Общество, 03.04.2024
Стало известно, как будет выглядеть новая награда
Названа дата проведения «Байкальского диктанта»
Названа дата проведения «Байкальского диктанта»
Общество, 03.04.2024
Участникам советуют освежить знания
Улан-удэнцам предлагают заработать на фекалиях
Улан-удэнцам предлагают заработать на фекалиях
Общество, 03.04.2024
Им пообещали по 10 тысяч за «слив» ассенизаторов-нарушителей
В Улан-Удэ едва не сгоревшему заживо трёхлапому псу ищут хозяев
В Улан-Удэ едва не сгоревшему заживо трёхлапому псу ищут хозяев
Общество, 03.04.2024
Несчастное животное перенесло несколько операций
В столице Бурятии взялись на сухую траву
В столице Бурятии взялись на сухую траву
Общество, 03.04.2024
В одном из районов её выкосят на площади в полтора миллиона «квадратов»

Бурятский кожвендиспансер возглавил новый главврач
Бурятский кожвендиспансер возглавил новый главврач
Общество, 03.04.2024
Прежний бессменный руководитель покинул пост в конце прошлого года
В районе Бурятии не хватает вакцины от клещевого энцефалита
В районе Бурятии не хватает вакцины от клещевого энцефалита
Общество, 03.04.2024
Центральной районной больницы приходится занимать её у другой ЦРБ

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^