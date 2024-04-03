Ушуисты Бурятии стали призёрами первенства России

Общество, Фото: спортивная школа №18

Большинство спортсменов сборной республики впервые приняли участие в первенстве страны



С 26 по 29 марта в Москве прошло первенство России по ушу-таолу среди девушек и юношей 7-8, 9-11 и 12-14 лет. В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов.



В составе сборной Дальневосточного федерального округа на турнире выступили восемь спортсменов школы ушу «Золотой Дракон» из Бурятии.



- Для семи ребят это был дебют на первенстве страны. Количество участников в группах доходило до 53 человек, - рассказали в спортивной школе №18 «Золотой Дракон».



Юные спортсмены Бурятии заняли три призовых места соревнований. Арьяна О. (СОШ №7) выиграла «золото» в программе «тайцзицюань». Александр Б. (СОШ №49) занял третье место в программе «даошу» («работа с саблей»). Варваре С. (СОШ №47) и Арьяне О. удалось в упорной борьбе занять второе место и выиграть серебряные медали в программе «дуйлянь цисе» («парная работа с оружием»).



