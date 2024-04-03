В честь юбилея бурятского тренера проведут межрегиональный турнир

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Соревнования состоятся в Иркутской области



С 5 по 6 апреля в селе Баяндай Усть-Ордынского Бурятского округа проведут межрегиональный турнир по вольной борьбе на призы Виктора Баймеева. Участие примут юноши 2010 года рождения и младше.



Как сообщает федерация спортивной борьбы РБ, Виктор Васильевич Баймеев – двухкратный серебряный призёр РСФСР, восемнадцатикратный чемпиона Республики Бурятия по вольной, классической и национальной борьбе, чемпион мира среди ветеранов, заслуженный тренер России. Также он является почётных гражданином Баяндаевского района Усть-Ордынского Бурятского округа.



Турнир приурочен к 85-летию Виктора Баймеева.



Возрастное ограничение: 6+.

