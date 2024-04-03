Два вуза из Бурятии отобрали в программу минобрнауки России «Приоритет-2030»

Пока в статусе кандидатов

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления (ВСГУТУ) и Бурятский государственный университет им. Д. Банзарова (БГУ) вошли в число кандидатов в дальневосточный трек государственной программы «Приоритет-2030». Об этом сообщает пресс-служба министерства науки и высшего образования России.



Комиссия министерства совместно с подкомиссиями по творческим вузам и Дальнему Востоку подвела итоги отбора кандидатов в государственную программу «Приоритет-2030». Из 67 участников, претендующих на получение статуса кандидата, отобраны 24 вуза из 20 регионов страны.

По новым правилам университеты могут находиться в статусе кандидатов «Приоритета» до трёх лет, реализуя свои программы развития за счет привлеченного софинансирования.



ВСГУТУ представил проект развития для отбора в программу «Приоритет 2030», объяснили в пресс-службе вуза. В рамках программы развития университет планирует реализовать стратегический проект «БайкалАэроТех. Беспилотные горизонты». Его цель - трансформация вуза для достижения лидирующих позиций в ряде ключевых сегментов мировой науки, технологий и образования, обеспечения подготовки инженерных кадров мирового уровня для ведущих организаций региона и ДФО.

- Одно из главных условий участия вузов в «Приоритете-2030» - налаженная работа с индустриальными партнёрами и участие региона, - сказал министр образования и науки России Валерий Фальков. - О включенности бизнеса и региональной власти в реализацию программ развития отобранных вузов-кандидатов говорят цифры. 24 университета для целей своего развития привлекли в качестве софинансирования более 3,8 млрд рублей, из которых 2,2 млрд со стороны бизнеса.

Министр добавил, что теперь группа кандидатов будет участвовать в ежегодной оценке результатов наравне с вузами-грантополучателями. Таким образом, уже с 2025 года они могут претендовать на получение базовой части гранта.

Важным нововведением стало и изменение порога допуска к участию - ранее численность обучающихся по очной форме за последний отчётный период должна была составлять не менее 4 тыс. человек, теперь - 2,5 тыс. Это позволило региональным университетам, расположенным в субъектах с невысокой плотностью населения (в том числе регионах, развитие которых имеет стратегическое значение для страны) претендовать на участие в «Приоритете-2030».

Справка:

Сегодня грантополучателями «Приоритета-2030» являются 118 университетов, расположенных в 50 субъектах РФ. 106 вузов, из них пять вузов творческой направленности, получают базовую часть гранта, 12 вузов - участники дальневосточного трека программы. Еще 42 университета дополнительно к базовому гранту получают специальное финансирование.

Программа минобрнауки России «Приоритет-2030» реализуется в рамках нацпроекта «Наука и университеты».