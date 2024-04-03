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Названа дата проведения «Байкальского диктанта»

Названа дата проведения «Байкальского диктанта»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Участникам советуют освежить знания

«Байкальский диктант» (возрастное ограничение 6+) в этом году состоится 15 мая в 10:00 по московскому времени, сообщили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»

Организаторы уже начали регистрацию площадок проведения проекта и его потенциальных участников.

Автором текста для диктанта стала Анна Масленникова – педагог и детская писательница, которая уже выступала в этой роли в 2023 году.

- Будущим участникам стоит найти или освежить в памяти знания о природных особенностях Байкала и Ангары, о культурной и исторической ценности региона в целом, его многонациональных и этнографических особенностях. В 2024 году Байкальский диктант посвятят Году семьи в России и 100-летнему юбилею Всероссийского общества охраны природы, - отметили в «Заповедном Прибайкалье».

Организаторы проекта отмечают, что участвовать в нём можно будет очно, независимо от возраста и гражданства: необходимо зарегистрироваться на любой из созданных площадок — их перечень появится на ресурсах организаторов и партнёров проекта 6 мая. ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» сможет принять 22 человека. От них ждут заявки на предварительную регистрацию по почте svetsergo1@ya.ru с указанием имени, номера мобильного телефона и адресом электронной почты.

Первый Байкальский экологический диктант состоялся в 2021 году, его участниками стали более 2500 человек, а в 2023 году число участников (жителей 23 регионов России) превысило 10 000.
Байкал диктант

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