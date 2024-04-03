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В Улан-Удэ студенты сдадут кровь для акции

В Улан-Удэ студенты сдадут кровь для акции
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Участники получат дипломы и ценные призы

С 15 по 19 апреля в Советском районе Улан-Удэ пройдёт акция «День донорского совершеннолетия», посвящённая Году семьи в России и Году общественных и гражданских инициатив в столице Бурятии.

Принять участие в акции могут студенты высших и средних специальных учебных заведений. Чтобы участвовать они должны подписаться на официальные страницы организаторов в социальных сетях: комитета по социальной и молодёжной политике администрации г. Улан-Удэ, управление по делам молодёжи, службы крови Бурятии и администрация Советского района.

Молодым донорам необходимо сдать кровь в Бурятской республиканской станции переливания крови МЗ РБ с 15 по 19 апреля. А также сделать фотографию на фоне специального баннера в учреждении и опубликовать пост в социальной сети с хештегами #ОставайсяДонором, #ДонорУУ, #ДонорствоПоводГордиться, #СемейныйКодДонора. Содержание поста должно соответствовать одной из предложенных тем: «Доноры нужны всегда», «Донорская кровь – это уникальный ресурс для лечения больных людей», «Участвуя в донорской акции, вы спасёте чью-то жизнь!», «Становитесь донорами!», «Донорство – это полезно, это не опасно, это почётно!». Профили участников должны быть открытыми.

Посты или ссылки на них необходимо отправить до 20 апреля на электронную почту управления по делам молодёжи: FilippovVA@ulan-ude-eg.ru с пометкой «Донор» и указанием Ф.И.О. и места учёбы. Участники акции получат дипломы и ценные призы, сообщили в Советской администрации.

Возрастное ограничение: 16+.
Улан-Удэ акция студенты Донорство крови Советский район

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