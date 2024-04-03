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В Бурятии прошёл республиканский чемпионат машин Голдберга

В Бурятии прошёл республиканский чемпионат машин Голдберга
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
Первое место с большим отрывам заняли курумканцы

29 марта в столице Бурятии собрались 8 команд из Заиграевского, Хоринского, Тарбагатайского, Бичурского, Мухоршибирского, Кяхтинского, Курумканского районов и города Улан-Удэ, чтобы создать собственную машину Голдберга. В детском технопарке «Кванториум» прошёл республиканский чемпионат по созданию «заумных» машин.

- Машина Голдберга — это устройство, которое выполняет очень простое действие чрезвычайно сложным образом — как правило, посредством длинной последовательности взаимодействий по «принципу домино», - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

Для создания устройства, которое выполнит лишь одно действо в ход шли деревянные бруски, сантехнические трубы, мышеловки, теннисные мячи, шары, скотч, клей, болты, саморезы, палочки для суши, соединительные хомуты и многое другое. Работая в команде, дети продумывают сколько и какие действия будут совершены в устройстве, работают с ручным инструментом: шуруповертом, электродрелью, болгаркой, реноватором.

- Мы впервые проводим республиканский чемпионат, до этого проводили только среди «кванторианцев», но решили, что пора знакомить и остальных детей с этим захватывающим соревнованием, ведь оно популяризирует научно-технологическое творчество, развивает творческое мышление и помогает осваивать учащимся hard-компетенции, - поделилась исполняющая обязанности руководителя технопарка Сэржена Сандакова.

По результатам чемпионата, с большим отрывом в 10 баллов первое место заняла команда «Bargu» из районного центра дополнительного образования Курумканского района. Второго места удостоилась команда «Квазар» детского технопарка «Кванториум Бурятия» из Улан-Удэ. Третье место у команды «Вектор успеха» из Бичурского дома детского творчества.

Все участники получили сертификаты и сладкие призы. Победители повезли домой в качестве наград электроинструменты и дипломы победителей.

Бурятия машина Голдберга чемпионат

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