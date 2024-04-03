В Улан-Удэ создадут третью модельную библиотеку

Общество, Фото: пресс-служба минкультуры РБ

Будет проведён капремонт библиотеки №19



В столице Бурятии в этом году капитально отремонтируют здание библиотеки-филиала №19 центральной библиотечной системы г. Улан-Удэ. Оно было возведено ещё в 1941 году.



Как сообщили в министерстве культуры РБ, модернизация библиотечного учреждения создаст новое городское пространство в центре микрорайона ЛВРЗ на площади Славы в Улан-Удэ. Также на базе модельной библиотеки будет создан центр краеведческо-патриотических инициатив «Гид времени». Ожидается, что новый формат позволит привлечь аудиторию из творческой молодёжи, исследователей, краеведов и инициативных жителей микрорайона.



Центром будет продолжена работа по вовлечению детской и молодёжной аудитории в мероприятия патриотического и краеведческого направления, исследовательскую и музейную работу, оцифровку имеющихся архивных материалов, а также пополнение баз данных материалами по памятным местам позволит горожанам по-новому взглянуть на свою историю.



Тематический центр чтения для детей и подростков также впишется в обновлённое пространство библиотеки и поможет участникам раскрыть для себя важность культурной идентичности не только своей малой родины, но и республики в целом.



- В связи созданием модельной библиотеки будет приобретаться оборудование: мебель, компьютеры и оргтехника, оборудование для организации доступной среды, осветительные приборы, оборудование для автоматизации библиотечных процессов, книги, изготовление и установка элементов декора, - говорит заведующая библиотекой Анастасия Куценко.



В библиотеке предполагается организация трёх основных зон: трансформируемого мультимедийного зала для проведения различных мероприятий, центра чтения детей и подростков «#ЗнайЧитай» и основного книжного зала с выставочной площадкой музея имени народного писателя Бурятии Константина Карнышева.



Напомним, что в Улан-Удэ уже действуют две модельные библиотека. Филиал № 5, работающий как центр чтения «Семейный меридиан» для жителей микрорайона Восточный, стал первой модельной библиотекой в 2019 году. Для сотых кварталов в 2020 году свои двери распахнула «Pro100Библиотека» – филиал № 12.

