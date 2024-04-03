В Улан-Удэ пройдёт фестиваль здоровья

Он пройдёт в ФСК



5-6 апреля в Улан-Удэ пройдёт фестиваль здоровья «Бурятия – здоровый край!». Он состоится в Физкультурно-спортивном комплексе



Медицинские организации развернут ярмарку здоровья.



В программе:



- медицинские обследования (в том числе флюорография и маммография)

- консультации врачей, психологов

- мастер-классы по двигательной активности и стрессоустойчивости

- фестиваль Цигун

- обучение основам ЗОЖ взрослых и детей

- активное долголетие

- площадки ведущих медицинских организаций республики

- выступление творческих и спортивных коллективов

- викторины



Горожан приглашают посетить фестиваль и не упустить возможность проверить и укрепить своё здоровье.





Возрастное ограничение 0+

