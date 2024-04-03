За сутки в Бурятии поймали 17 пьяных водителей

Накануне не произошло ДТП с пострадавшими



За прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 20 аварий с механическими повреждениями транспортных средств. ДТП с пострадавшими не было, сообщили в Госавтоинспекции республики.



2 апреля инспекторы ДПС выявили 320 нарушений ПДД. В том числе задержаны и отстранены от права управления транспортом 17 водителей с признаками опьянения.

