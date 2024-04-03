Накануне не произошло ДТП с пострадавшими
За прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 20 аварий с механическими повреждениями транспортных средств. ДТП с пострадавшими не было, сообщили в Госавтоинспекции республики.
2 апреля инспекторы ДПС выявили 320 нарушений ПДД. В том числе задержаны и отстранены от права управления транспортом 17 водителей с признаками опьянения.
За сутки в Бурятии поймали 17 пьяных водителей
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