Трёхэтажку в селе Бурятии опять окутал фекальный запах

Он даже просочился в квартиры
Жильцы трёхэтажки, которая находится в пригородном селе Иволгинск, опять жалуются на зловоние в одном из подъездов. Люди рассказали в группе «Иволга-инфо.24/7», что запах канализации стоит там больше недели. Он проник и в квартиры.
- Обращались в соответствующие инстанции, но они бездействуют, – заявили сельчане.
Как выяснилось, причиной неприятного амбре стал засор канализационной трубы. Его уже устранили. В организации, обслуживающей дом, жильцов призвали не выбрасывать в унитаз салфетки и бумагу, которая не разлагается.
Такая же история в том же самом доме произошла
месяц назад. Вонь царила в подъезде сутки и к ней тоже привёл засор.
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