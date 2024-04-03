Трёхэтажку в селе Бурятии опять окутал фекальный запах





Такая же история в том же самом доме произошла месяц назад. Вонь царила в подъезде сутки и к ней тоже привёл засор.

Жильцы трёхэтажки, которая находится в пригородном селе Иволгинск, опять жалуются на зловоние в одном из подъездов. Люди рассказали в группе «Иволга-инфо.24/7», что запах канализации стоит там больше недели. Он проник и в квартиры.- Обращались в соответствующие инстанции, но они бездействуют, – заявили сельчане.Как выяснилось, причиной неприятного амбре стал засор канализационной трубы. Его уже устранили. В организации, обслуживающей дом, жильцов призвали не выбрасывать в унитаз салфетки и бумагу, которая не разлагается.