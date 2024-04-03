03 апреля

02 апреля

Популярное

Жители Бурятии пожаловались на невозможность купить льготные авиабилеты на север

Жители Бурятии пожаловались на невозможность купить льготные авиабилеты на север
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

Минтранс объяснил, что они не правы

В паблике «Аноним 03» опубликован пост о том, что льготные билеты на рейсы из Улан-Удэ до Нижнеангарска и Таксимо можно приобрести только в кассах.

«Сегодня пришла новость о продаже авиабилетов по маршруту Улан-Удэ - Нижнеангарск - Улан-Удэ по двум разным тарифам. Для жителей Бурятии (прописанных в республике) билет стоит 5800, но приобрести его можно только в кассах. И для всех остальных по цене 11 190, приобрести которые можно и через интернет. Вот теперь представьте, что человек из небольшого населённого пункта, где нет этих самых касс, решил слетать на север (вахтовик, в гости) или, наоборот, в столицу республики. Ему нужно найти эту кассу, там заплатить комиссию, а если маршрут сложный и путешествует семья, то это ещё больше проблем».

Автор поста посетовал, что живём в 21 веке, «интернет-сервисы развиваются, а нас отправляют в кассы». Он обратился к главе Бурятии и гендиректору авиакомпании «Ангара», выполняющий полёты на север республики, «решить вопрос».

Минтранс Бурятии отреагировал в комментариях.

«Купить авиабилеты по специальному тарифу можно и дистанционно», - объяснили чиновники. Они дали номера телефонов, по которым можно связываться через мессенджеры с кассой «Ангара-Сервис». Отмечено, что есть возможность купить билет и по электронной почте:

«Сообщение должно содержать информацию о маршруте, дате вылета, количестве необходимых билетов, данные пассажира (ов) (ФИО, дата рождения, серия № паспорта, фото страницы паспорта, содержащее информацию о регистрации по месту жительства). Менеджер направит ссылку для оплаты также в мессенджер/электронную почту. После произведенной оплаты менеджер направит оформленный билет, чек».

Подробная же информация размещена на сайте авиакомпании «Ангара».

Как сообщал «Байкал-Daily», авиакомпания «Ангара» ввела дифференцированные тарифы с начала 2024 года. Льготный тариф при полётах в Нижнеангарск и Таксимо доступен только жителям Бурятии.

Сейчас авиакомпания уже продаёт билеты на лето 2024 года.

авиация "Ангара" Таксимо Нижнеангарск

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

За сутки в Бурятии поймали 17 пьяных водителей
За сутки в Бурятии поймали 17 пьяных водителей
Общество, 03.04.2024
Накануне не произошло ДТП с пострадавшими
В Улан-Удэ из-за подстанций отключат свет
В Улан-Удэ из-за подстанций отключат свет
Общество, 03.04.2024
На них проведут техобслуживание
На севере Бурятии закрылась ледовая переправа
На севере Бурятии закрылась ледовая переправа
Общество, 03.04.2024
Она проработала три с лишним месяца
Улан-удэнская колонии будет изготавливать тротуарную плитку
Улан-удэнская колонии будет изготавливать тротуарную плитку
Общество, 03.04.2024
Соответствующее оборудование разместят на территории учреждения 
В Агинском округе проведут юбилейный театральный конкурс
В Агинском округе проведут юбилейный театральный конкурс
Общество, 03.04.2024
Он состоится ближе к концу этого месяца
В Улан-Удэ до +9 градусов
В Улан-Удэ до +9 градусов
Общество, 03.04.2024
Снега не ожидается 
В Калмыкии начали восстанавливать деградированные пастбища
В Калмыкии начали восстанавливать деградированные пастбища
Общество, 02.04.2024
Пески закрепляют с помощью многолетнего ветвистого кустарника
В Бурятии раздадут гранты на сельский туризм
В Бурятии раздадут гранты на сельский туризм
Общество, 02.04.2024
Конкурсанты могут получить на проект до 10 миллионов рублей
Стартовал отбор фильмов на всебурятский фестиваль
Стартовал отбор фильмов на всебурятский фестиваль
Общество, 02.04.2024
Объявлен приём заявок на конкурс кино к «Алтаргане»
Над Иркутском наблюдали редкое сочетание видов облаков
Над Иркутском наблюдали редкое сочетание видов облаков
Общество, 02.04.2024
Об интересном явлении рассказали метеорологи ИГУ
В нацпарке в Бурятии открывается сезон охоты на водоплавающую дичь
В нацпарке в Бурятии открывается сезон охоты на водоплавающую дичь
Общество, 02.04.2024
Выдача разрешений начнётся со следующей недели

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^