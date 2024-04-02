В Улан-Удэ отключат холодную воду на Верхней Берёзовке

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Запланированы ремонтные работы



В среду, 3 апреля на улице Тубсанаторий, 12а в Улан-Удэ МУП «Водоканал» проведёт плановые ремонтные работы.



По этой причине будет прекращена подача холодной воды с 9:30 до 16:00, сообщили в администрации Железнодорожного района.



Под отключение попадают:



Ул. Алтан Газар, д. 118 (3 этажа), 119 (3 этажа), 120 (3 этажа), 121 (3 этажа)

Ул. Алтан Газар 1, 2, 4, 3, 6, 5, 8, 9, 10, 112, 108, 90, 89, 102а, 102а1, 102а2, 106, 94, 88, 87, 86, 93, 92, 91, 97, 96, 100, 99, 98, 104, 103, 102.

Ул. Рублёвая 9а, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

Ул. Каменистая 11, 8, 7, 6, 19, 20, 22, 47, 50, 48, 45, 46, 41, 42, 40, 37.

Ул, Тубсанаторий 36.

