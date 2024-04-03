Снега не ожидается
По данным Бурятского гидрометцентра, в среду, 3 апреля по республике преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с. Температура днём +3,+8, местами +9,+14, по крайнему северу 0,-5.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Днём 7-9 градусов тепла.
В Улан-Удэ до +9 градусов
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Общество, 03.04.2024
Снега не ожидается
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