На соревнованиях отличились стрелки из классического лука
Открытый турнир по стрельбе из лука «Гран-при Шымкента» прошёл с 25 по 30 марта в казахском городе Шымкент. В соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов из Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и России.
Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, по итогам турнира лучники из Бурятии завоевали призовые места. Сергей Цыренов стал серебряным призёром в стрельбе из классического лука. Тренирует спортсмена З.Л. Халудорова. Эрдэм Цыдыпов выиграл бронзовую медаль в классическом луке. Тренер призёра – А.Р. Хамнагдаев.
Лучники Бурятии завоевали 2 медали в Казахстане
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Два спортсмена республики стали победителями соревнований
Уроженец Гусиноозёрска занял второе место на турнире
На соревнованиях отличились стрелки из классического лука
Запланированы ремонтные работы
Сама же коробка «разваливается на глазах»
Обновлять её будут по ночам
Маршрут работает в будние дни
В нём примут участие 16 команд
Они не хотят помогать детям с уроками
«Это самая лучшая работа в мире», - признался парашютист-пожарный
Начался дорожный сезон
Странный светящийся объект озадачил интернет-пользователей
Чаще всего о любви к своей работе говорят представители индустрии фитнеса и салонов красоты
Часть горожан рискует остаться без недвижимости
Заказчиком выступит производственный кооператив