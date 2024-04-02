Лучники Бурятии завоевали 2 медали в Казахстане

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

На соревнованиях отличились стрелки из классического лука



Открытый турнир по стрельбе из лука «Гран-при Шымкента» прошёл с 25 по 30 марта в казахском городе Шымкент. В соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов из Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и России.



Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, по итогам турнира лучники из Бурятии завоевали призовые места. Сергей Цыренов стал серебряным призёром в стрельбе из классического лука. Тренирует спортсмена З.Л. Халудорова. Эрдэм Цыдыпов выиграл бронзовую медаль в классическом луке. Тренер призёра – А.Р. Хамнагдаев.

