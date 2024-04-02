В Бурятии завершился фестиваль оперы имени Лхасарана Линховоина

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Концертмейстером выступила народная артистка России Дарима Линховоин



Фестиваль оперы в честь 100-летия со дня рождения Лхасарана Линховоина завершился грандиозным гала-концертом с участием приглашенных звёзд оперной сцены, сообщили в пресс-службе Бурятского театра оперы и балета.



Фестиваль прошёл при поддержке министерства культуры Бурятии. Всего на проведение было выделено 2 миллиона рублей. Для зрителей были представлены оперные спектакли «Князь Игорь» (12+), «Аида» (16+), «Риголетто» (16+).



- Этим чудным концертом мы завершаем очередной фестиваль имени Лхасарана Лодоновича Линховоина. В этом году исполнилось 100 лет со дня его рождения. Оперное искусство является лицом всех искусств. Мы бережно храним память о творчестве наших великих деятелей, в том числе о Лхасаране Лодоновиче. Его творчество очень сильно обогатило профессиональное искусство республики. Я хочу поблагодарить всех приглашенных солистов, дирижёров, которые приехали на фестиваль, наших солистов, коллектив Бурятского театра оперы и балета за проделанную работу и вас, дорогие наши зрители, - отметила на гала-концерте министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.



Для публики выступили Михаил Пирогов, Ариунбаатар Ганбаатар, Аюна Базаргуруева, солист Мариинского театра Сергей Скороходов, а также звёзды бурятской оперы: народная артистка СССР Галина Шойдагбаева, заслуженные артисты России Валентина Цыдыпова, Билигма Ринчинова и Дамба Занданов, народные артисты Бурятии Баиржаб Дамбиев, Намхай Мунхзул, Оксана Хингеева и Ольга Жигмитова, заслуженные артисты республики Бадма Гомбожапов, Эдуард Жагбаев, солисты Баир Хандажапов, Александр Хандажапов, Жамсо Бамбагаев, Дмитрий Барташкин, Чингис Иванов, Соёл Батуев, Дина Санданова, Мария Миронова, Мария Балданова.



- Этот фестиваль, посвященный маэстро Линховоину, настолько воодушевил. Я был вчера на опере «Риголетто» и сегодня на заключительном гала-концерте фестиваля. Такие представления достойны любой сцены мира. Я благодарен судьбе, что я сегодня был сопричастен к этому празднику музыки, торжеству вокального искусств,- поделился гость фестиваля, и.о. ректора Академии хорового искусства имени Попова Александр Соловьёв.



Концерт прошёл под сопровождение симфонического оркестра под управлением заслуженного деятеля искусств Бурятии Валерия Волчанецкого. Часть композиций были исполнены под фортепиано. Концертмейстером выступила народная артистка России Дарима Линховоин. Дочь Лхасарана Линховоина поблагодарила всех причастных к проведению фестиваля.

