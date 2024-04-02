В Бурятии напомнили о наказании за контрабанду табака и алкоголя

Поправки вступили в силу 1 апреля



Бурятская таможня напомнила об изменениях в Уголовном кодексе, касающихся контрабанды алкоголя и табака. Изменения вступили в силу 1 апреля 2024 года.



Так, за незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС и государственную границу РФ с государствами – членами ЕАЭС алкогольной и табачной продукции стоимостью 100 тысяч рублей и более будет установлена уголовная ответственность по статье 226.1 УК РФ. Статья 200.2 УК РФ признаётся утратившей силу.



При этом сохраняются прежние санкции за такое преступление. Так, за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов, входящих в перечень кабмина (в том числе табачной и алкогольной продукции), предполагается наказание в виде штрафа до 1 млн рублей или в размере дохода осужденного за период до трех лет, принудительных работ на срок до пяти лет либо лишения свободы на тот же срок.



Такое же наказание будет грозить за контрабанду культурных ценностей в крупном размере, особо ценных диких животных, водных биологических ресурсов, растений и грибов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ.

