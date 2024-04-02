В Бурятии в День смеха сотрудники ГИБДД подшутили над водителями

Многие автомобилисты быстро «раскусили» автоинспекторов
В Бичурском районе Бурятии в День смеха автоинспекторы устроили розыгрыш для водителей. Сотрудники дорожно-патрульной службы останавливали автомобилистов под предлогом поступившей на машину ориентировки.
- В ходе проверки документов автоинспекторы старались максимально сыграть и приблизить ситуацию к реальности, водителю сообщали о том, что их автомобиль находится в розыске, сравнивали номерные агрегаты. Но обмануть участников дорожного движения оказалось не так просто. Некоторые замечали, что их снимают, и полицейским ничего не оставалось, как поздравить водителей с Днём смеха. Другие настороженно слушали, но как только полицейские улыбались, на их лицах также появлялась улыбка, - рассказали в Госавтоинспекции Бурятии.
Пользуясь случаем, стражи порядка призвали автомобилистов быть внимательными и ответственными, напомнив о том, что оставлять свой транспорт и хранить документы необходимо в безопасных и надёжных местах.
По словам организаторов, водители с юмором отнеслись к розыгрышу и в приподнятом настроении продолжили свой день.
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Общество, Фото:
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