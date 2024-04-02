02 апреля

01 апреля

Популярное

Студентам из малочисленных народов ДФО назначат именные стипендии

Студентам из малочисленных народов ДФО назначат именные стипендии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Стартовал конкурс для студентов госвузов

Объявлен конкурс на 2024/25 учебный год для назначения именных стипендий студентам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.

Участниками конкурса могут стать студенты образовательных организаций высшего образования, подведомственных министерству науки и высшего образования РФ, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока и достигшие существенных успехов в изучении языков и культур этих народов, за исключением лиц, завершающих обучение в 2024 году (по всем уровням образования).

Заявки предоставляются до 15:00 (мск) 18 апреля 2024 года. Отбор претендентов для назначения стипендий проводится на заседании комиссии Минобрнауки России. К рассмотрению на конкурсном отборе принимаются достижения претендентов, полученные в течение двух лет, предшествующих назначению стипендии (с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2023 г.).

Список получателей стипендий утверждается приказом министерства науки и высшего образования РФ в срок до 31 августа 2024 года. Информация об итогах конкурса размещается на официальном сайте ведомства.

Возрастное ограничение: 16+.
Бурятия студенты вузы конкурс малочисленные народы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Калмыкии начали восстанавливать деградированные пастбища
В Калмыкии начали восстанавливать деградированные пастбища
Общество, 02.04.2024
Пески закрепляют с помощью многолетнего ветвистого кустарника
В Бурятии раздадут гранты на сельский туризм
В Бурятии раздадут гранты на сельский туризм
Общество, 02.04.2024
Конкурсанты могут получить на проект до 10 миллионов рублей
Стартовал отбор фильмов на всебурятский фестиваль
Стартовал отбор фильмов на всебурятский фестиваль
Общество, 02.04.2024
Объявлен приём заявок на конкурс кино к «Алтаргане»
Над Иркутском наблюдали редкое сочетание видов облаков
Над Иркутском наблюдали редкое сочетание видов облаков
Общество, 02.04.2024
Об интересном явлении рассказали метеорологи ИГУ
В нацпарке в Бурятии открывается сезон охоты на водоплавающую дичь
В нацпарке в Бурятии открывается сезон охоты на водоплавающую дичь
Общество, 02.04.2024
Выдача разрешений начнётся со следующей недели
В Бурятии прошли соревнования по дронрейсингу
В Бурятии прошли соревнования по дронрейсингу
Общество, 02.04.2024
Также школьники состязались в авиамоделировании
Задымления на севере Бурятии не связаны с лесными пожарами
Задымления на севере Бурятии не связаны с лесными пожарами
Общество, 02.04.2024
В лесах Муйского района проводятся профилактические отжиги
Жительница Улан-Удэ работала посудницей с липовой медкнижкой
Общество, 02.04.2024
Женщину приговорили к трём месяцам ограничения свободы
В районе Бурятии возводят новый мост
В районе Бурятии возводят новый мост
Общество, 02.04.2024
Вблизи Шергино идёт капитальный ремонт моста через протоку Телья
В Бурятии выбрали «Красу Юнармии»
В Бурятии выбрали «Красу Юнармии»
Общество, 02.04.2024
За победу боролись 28 школьниц
Боксёры Бурятии выиграли 11 медалей на первенстве ДФО
Боксёры Бурятии выиграли 11 медалей на первенстве ДФО
Общество, 02.04.2024
Два спортсмена республики стали победителями соревнований
Ориентировщик из Бурятии стал призёром всероссийских соревнований
Ориентировщик из Бурятии стал призёром всероссийских соревнований
Общество, 02.04.2024
Уроженец Гусиноозёрска занял второе место на турнире
Лучники Бурятии завоевали 2 медали в Казахстане
Лучники Бурятии завоевали 2 медали в Казахстане
Общество, 02.04.2024
На соревнованиях отличились стрелки из классического лука

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^