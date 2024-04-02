Стартовал конкурс для студентов госвузов
Объявлен конкурс на 2024/25 учебный год для назначения именных стипендий студентам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.
Участниками конкурса могут стать студенты образовательных организаций высшего образования, подведомственных министерству науки и высшего образования РФ, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока и достигшие существенных успехов в изучении языков и культур этих народов, за исключением лиц, завершающих обучение в 2024 году (по всем уровням образования).
Заявки предоставляются до 15:00 (мск) 18 апреля 2024 года. Отбор претендентов для назначения стипендий проводится на заседании комиссии Минобрнауки России. К рассмотрению на конкурсном отборе принимаются достижения претендентов, полученные в течение двух лет, предшествующих назначению стипендии (с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2023 г.).
Список получателей стипендий утверждается приказом министерства науки и высшего образования РФ в срок до 31 августа 2024 года. Информация об итогах конкурса размещается на официальном сайте ведомства.
Возрастное ограничение: 16+.
Студентам из малочисленных народов ДФО назначат именные стипендии
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