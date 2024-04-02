Мотоциклы будут применять для патрулирования
Агентство лесного хозяйства Бурятии закупило четыре мотоцикла для патрулирования лесов.
- Мотоциклы мощностью 24 л/с будут отправлены на помощь лесникам в четыре лесничества. Техника необходима для быстро маневрирования по бездорожью и оперативного решения, поставленных задач, конкретно эта закупка предназначена для надзорной деятельности, - рассказал заместитель руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Геннадий Буянтуев.
В 2024 году на техническое оснащением лесопожарной техникой в республике выделено 126,8 млн рублей.
В Бурятии для лесников закупили четыре мотоцикла
Общество, Фото:
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