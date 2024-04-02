02 апреля

01 апреля

Популярное

В Бурятии ребёнок с диабетом в тяжёлом состоянии попал в больницу

В Бурятии ребёнок с диабетом в тяжёлом состоянии попал в больницу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Детский омбудсмен заявила, что за ним не следили родители

Всё произошло в Тункинском районе. Юного местного жителя привезли оттуда в детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ) в Улан-Удэ. Состояние мальчика с диабетом резко ухудшилось. Об этом рассказала в соцсетях уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина.

- Врачи пришли к выводу, что это произошло из-за игнорирования рекомендаций медиков, недостаточного контроля со стороны родителей за приёмом лекарств и соблюдением диеты, – написала детский омбудсмен на своей странице.

Ганькина обратилась в районную прокуратуру, чтобы там дали оценку качеству оказания медицинской помощи несовершеннолетнему, и в местную администрацию – для организации работы с семьёй подростка и оказания помощи.

В итоге представление внесли председателю районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. КДН обязали устранить нарушения и поставить семью на учёт для дальнейшего наблюдения за ней.

Жизни юного пациента уже ничего не угрожает. Он планирует продолжить обучение, которое пришлось оставить из-за болезни.
дети болезнь больница уполномоченный по правам ребенка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В городском перинатальном центре Улан-Удэ в марте родилось 300 малышей
В городском перинатальном центре Улан-Удэ в марте родилось 300 малышей
Общество, 02.04.2024
Девочек на свет появилось чуть больше, чем мальчиков
В Бурятии ребёнок с диабетом в тяжёлом состоянии попал в больницу
В Бурятии ребёнок с диабетом в тяжёлом состоянии попал в больницу
Общество, 02.04.2024
Детский омбудсмен заявила, что за ним не следили родители

В Бурятии для лесников закупили четыре мотоцикла
В Бурятии для лесников закупили четыре мотоцикла
Общество, 02.04.2024
Мотоциклы будут применять для патрулирования
В Бурятии корова утонула в болоте
Общество, 02.04.2024
Сейчас идёт поиск хозяина животного
Стали известны новые подробности теракта на БАМ в Бурятии
Стали известны новые подробности теракта на БАМ в Бурятии
Общество, 02.04.2024
52-летний мужчина устроил его за 6 тысяч долларов
Блогеры отправились в сложнейшее автопутешествие по БАМу
Блогеры отправились в сложнейшее автопутешествие по БАМу
Общество, 02.04.2024

Они «раскатают» маршрут для туристов

В улусе в Бурятии мусор вывозили не по графику
В улусе в Бурятии мусор вывозили не по графику
Общество, 02.04.2024
Местным жителям произвели перерасчёт на 23 тысячи
В Улан-Удэ водителям пригрозили штрафом за неправильную перевозку грузов
В Улан-Удэ водителям пригрозили штрафом за неправильную перевозку грузов
Общество, 02.04.2024
Нарушителям придётся раскошелиться на 500 рублей
В Бурятии сельчане боятся не дождаться новой школы за полмиллиарда
В Бурятии сельчане боятся не дождаться новой школы за полмиллиарда
Общество, 02.04.2024
Кижингинцев обеспокоило, что СОШ в райцентре могут не достроить
В Бурятии рассказали, как ловкие горные козлы преодолевают крутые склоны
В Бурятии рассказали, как ловкие горные козлы преодолевают крутые склоны
Общество, 02.04.2024
Специалисты объяснили, почему они не падают с высоты
В СНТ и ДНТ Улан-Удэ отключат свет
В СНТ и ДНТ Улан-Удэ отключат свет
Общество, 02.04.2024
Это затронет дома в Октябрьском районе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^