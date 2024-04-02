В Калмыкии начали восстанавливать деградированные пастбища

Общество, Фото: ФНЦ агроэкологии РАН

Пески закрепляют с помощью многолетнего ветвистого кустарника



Мероприятия по закреплению открытых развеваемых песков путём посадки кустарника джузгуна безлистного в этом году начаты в двух районах Калмыкии. Восстановление деградированных пастбищ проходит в рамках реализации восьми проектов агрофитомелиорации пастбищ на площади 4239 га.



- Мелиоративно-кормовые насаждения джузгуна способствуют закреплению песка и стабилизации очагов открытых песков, создавая в дальнейшем благоприятные условия для высева в междурядьях ценных кормовых трав, - сообщили в федеральном научном центре агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук (ФНЦ агроэкологии РАН).



Сельхозтоваропроизводители Калмыкии в феврале приступили к агрофитомелиоративным мероприятиям. На сегодняшний день в первую очередь здесь ведётся работа по закреплению песков. Работы проведены механизированным способом на площади более тысячи гектаров на территории Лаганского и Черноземельского районов. Идёт посадка джузгуна



До конца марта планируется фитомелиорировать 2000 га пастбищ. Остальные работы будут проведены в осенний период с наступлением благоприятных погодных и агротехнических условий.



В 2025–2030 годах планируется продолжение работ по восстановлению опустыненных земель Лаганского, Черноземельского, Яшкульского и Юстинского районов Калмыкии. Также ведётся разработка новых проектов. ФНЦ агроэкологии РАН ведёт научное сопровождение реализации ранее подготовленных проектов и подготовки новых на последующие годы их реализации. Так, подготовлен посадочный материал. Кроме этого, заложены опытные объекты с целью оценки эффективности применения гуминовых удобрений, с использованием гидрогеля и стимулирующих корнеобразование препаратов для повышения приживаемости высаженных черенков джузгуна с образованием корневой системы до наступления засушливых условий и адаптации к недостатку влаги в весенне-летний период. Отрабатываются новые перспективные приёмы стимулирования корнеобразования на одревесневших черенках кустарников.



