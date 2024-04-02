Ориентировщик из Бурятии стал призёром всероссийских соревнований

Уроженец Гусиноозёрска занял второе место на турнире
Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Памяти военного топографа А.В. Пастухова» прошли с 27 по 29 марта в городе Железноводск Ставропольского края. В турнире приняли участие более 2700 спортсменов-ориентировщиков России в возрастных категориях от 10 до 70 лет.
Мастер спорта по спортивному ориентированию Дмитрий Патрин из Гусиноозёрска занял второе место по сумме трёх стартов. Соперниками Дмитрия были 73 сильнейших ориентировщика из 26 субъектов России, среди которых заслуженные мастера спорта, чемпионы и призёры чемпионатов мира по ориентированию.
Тренируют спортсмена Сергей Бодиков, Геннадий Темников и Светлана Иванова, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
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