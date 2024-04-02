В Бурятии прошли соревнования по дронрейсингу

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

Также школьники состязались в авиамоделировании



С 27 по 28 марта в Бурятии провели открытые республиканские соревнования по авиационным свободнолетающим моделям для полёта в закрытом пространстве и беспилотным летательным аппаратам (дронрейсингу). Соревнования проводились в личном и командном зачёте по трём возрастным группам: 7-10 лет, 11-13 лет,14-17 лет.



Участие в соревнованиях приняли 12 команд: команды г. Улан-Удэ, Иволгинского, Кижингинского, Мухоршибирского, Тарбагатайского районов Бурятии. Всего в турнире участвовали 123 человека.



- Авиамодельный спорт – один из самых сложных и трудоёмких технических видов спорта. Прежде всего потому, что авиамодели юные моделисты проектируют и изготавливают сами, - отметила директор ресурсного центра «Созвездие» Дарима Дугарова.



Помимо соревнований, в рамках открытия участникам были продемонстрированы запуск пилотажной модели самолёта и аэробота. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

