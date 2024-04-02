Также школьники состязались в авиамоделировании
С 27 по 28 марта в Бурятии провели открытые республиканские соревнования по авиационным свободнолетающим моделям для полёта в закрытом пространстве и беспилотным летательным аппаратам (дронрейсингу). Соревнования проводились в личном и командном зачёте по трём возрастным группам: 7-10 лет, 11-13 лет,14-17 лет.
Участие в соревнованиях приняли 12 команд: команды г. Улан-Удэ, Иволгинского, Кижингинского, Мухоршибирского, Тарбагатайского районов Бурятии. Всего в турнире участвовали 123 человека.
- Авиамодельный спорт – один из самых сложных и трудоёмких технических видов спорта. Прежде всего потому, что авиамодели юные моделисты проектируют и изготавливают сами, - отметила директор ресурсного центра «Созвездие» Дарима Дугарова.
Помимо соревнований, в рамках открытия участникам были продемонстрированы запуск пилотажной модели самолёта и аэробота. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
В Бурятии прошли соревнования по дронрейсингу
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Пески закрепляют с помощью многолетнего ветвистого кустарника
Конкурсанты могут получить на проект до 10 миллионов рублей
Объявлен приём заявок на конкурс кино к «Алтаргане»
Об интересном явлении рассказали метеорологи ИГУ
Выдача разрешений начнётся со следующей недели
Также школьники состязались в авиамоделировании
В лесах Муйского района проводятся профилактические отжиги
Он состоится 20 апреля
Женщину приговорили к трём месяцам ограничения свободы
Вблизи Шергино идёт капитальный ремонт моста через протоку Телья
За победу боролись 28 школьниц
График изменится со 2 апреля
Два спортсмена республики стали победителями соревнований
Уроженец Гусиноозёрска занял второе место на турнире
На соревнованиях отличились стрелки из классического лука