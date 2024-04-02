Стартовал отбор фильмов на всебурятский фестиваль

Объявлен приём заявок на конкурс кино к «Алтаргане»



Конкурс документального и художественного кино пройдёт с 26 по 28 июля в рамках международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана» в Булганском аймаке Монголии.



На конкурс принимаются до трёх фильмов от Монголии, субъектов РФ, стран ближнего и дальнего зарубежья в каждой номинации. Один автор или студия подаёт на конкурс не более двух фильмов. Принимаются документальные и художественные фильмы, демонстрирующие историю, культуру и традиции бурятского народа.



Представленные работы должны соответствовать требованиям, предъявляемым к профессиональному документальному и художественному кино. Хронометраж документального фильма – до 30 минут. Хронометраж художественного фильма – до 1 часа 30 мин. Произведение должно быть создано не ранее июля 2022 года.



Номинации фестиваля:

1) «Лучший документальный фильм».

2) «Лучший художественный фильм».

3) «Лучшая операторская работа».

4) «Лучшая режиссёрская работа».

5) «Лучший фильм о бурятской культуре на других языках».



В фильмах, представленных на первые четыре номинации конкурса, обязательны субтитры или закадровый текст на бурятском языке. Фильмы, представленные на номинацию «Лучший фильм о бурятской культуре на других языках», демонстрируются с субтитрами или закадровым текстом на русском языке.



Для участия в конкурсе необходимо до 31 мая подать заявку-анкету, цифровую копию фильма, информацию о режиссёре, операторе и студии-производителе. Пакет документов и материалы отправляются на электронный адрес: ricmk@mail.ru отправлять с пометкой «Конкурс документального и художественного кино». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.



Возрастное ограничение: 16+.

