В Бурятии раздадут гранты на сельский туризм

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Конкурсанты могут получить на проект до 10 миллионов рублей



С 4 апреля в Бурятии начнётся приём заявок на конкурс грантов «Агротуризм» на 2025 год. Приём продлится до 15 мая 2024 года включительно.



Грант в размере до 10 миллионов рублей предоставляется однократно на реализацию проекта по развитию сельского туризма. Средства гранта можно направить:

- на приобретение, строительство, модернизацию или реконструкцию средств размещения, объектов туристского показа, объектов развлекательной инфраструктуры сельского туризма, включая детские развлекательные комплексы, объекты проката;

- на подключение объектов к электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, в том числе автономным, канализационным сетям, обустройство автономных источников электро-, водо-, газо- и теплоснабжения;

- на приобретение и монтаж туристского оборудования, снаряжения и инвентаря;

- на проведение работ по благоустройству территорий.



Заявки, материалы и пакет документов принимаются в министерстве сельского хозяйства и продовольствия РБ.



Возрастное ограничение: 18+.

