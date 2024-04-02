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В СНТ и ДНТ Улан-Удэ отключат свет

В СНТ и ДНТ Улан-Удэ отключат свет
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Это затронет дома в Октябрьском районе

2 апреля в Бурятии запланировано отключение электроэнергии на смежных территориях Тарбагатайского района и Октябрьского района Улан-Удэ. Причиной стало производство работ при выводе в ремонт ЛЭП и оборудования.

Как сообщили в администрации Октябрьского района, с 11:00 до 18:00 из-за расчистки просеки линии света не будет в ДНТ «Сосновый», ДНТ «Берёзка», ДНТ «Дархан», детском лагере «Улигер», п. Щебёночный карьер, ДНТ «Энергостроитель», «Учитель», «Родник» (район спиртзаводской трассы и п. Забайкальский).

Также в связи с производством работ 2 апреля будет отключение электроэнергии с 11:00 до 18:00 у потребителей частного сектора в п. Забайкальский, СНТ «Энергостроитель», СНТ «Учитель»

Кроме этого, в Октябрьском районе для производства ремонтных работ на тепловых сетях состоится отключение отопления и горячей воды с 9:00 до 13:00 на ул. Павлова, 61, 63, 65; ул. Сахьяновой, 13.

отключение света Улан-Удэ Октябрьский район

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