В роддоме Улан-Удэ за месяц девочек родилось больше, чем мальчиков

Больше всего родов пришлось на 7 и 14 марта



В республиканском перинатальном центре в марте на свет появились 395 малышей. Из них мальчиков 191, а девочек – 204.



В том числе родились девять двоен.



Самым крупным ребёнком, рождённым в стенах перинатального центра в прошлом месяце, стала девочка весом 5 200 г и ростом 60 см. Малышка появилась на свет 5 марта.



Самым маленьким новорождённым стала девочка, которая родилась 10 марта с весом 830 граммов и ростом всего 36 см.



Больше всего родов пришлось на 7 марта и 14 марта. 7-го родилось 15 девочек и 8 мальчиков. Также 23 ребёнка родились 14 марта – 10 мальчиков и 13 девочек.

