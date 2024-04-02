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В роддоме Улан-Удэ за месяц девочек родилось больше, чем мальчиков

В роддоме Улан-Удэ за месяц девочек родилось больше, чем мальчиков
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Больше всего родов пришлось на 7 и 14 марта

В республиканском перинатальном центре в марте на свет появились 395 малышей. Из них мальчиков 191, а девочек – 204.

В том числе родились девять двоен.

Самым крупным ребёнком, рождённым в стенах перинатального центра в прошлом месяце, стала девочка весом 5 200 г и ростом 60 см. Малышка появилась на свет 5 марта.

Самым маленьким новорождённым стала девочка, которая родилась 10 марта с весом 830 граммов и ростом всего 36 см.

Больше всего родов пришлось на 7 марта и 14 марта. 7-го родилось 15 девочек и 8 мальчиков. Также 23 ребёнка родились 14 марта – 10 мальчиков и 13 девочек. 
роддом новорожденные

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