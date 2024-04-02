В Бурятии рассказали, как ловкие горные козлы преодолевают крутые склоны





От популяции этих животных напрямую зависит численность снежного барса. Оба вида являются приоритетными для охраны на территории резервата, а козлы занесены ещё и в Красную книгу России как находящиеся под угрозой исчезновения.



Ранее в учреждении привели ещё несколько интересных фактов о парнокопытных. Они – одни из самых крупных представителей рода. Длина тела колеблется от 144 до 176 сантиметров, а вес здорового самца – от 125 до 130 килограммов.



- Рога есть как у самок, так и самцов. Однако у последних они гораздо массивнее и длиннее и к тому же сильно выгнуты назад. Рога растут всю жизнь, а по количеству кольцевых наростов можно определить возраст козла, – подчеркнули в национальном парке.



Горные козлы – очень сильные и выносливые. Они с одинаковой ловкостью лазают по горам и веткам деревьев. А ещё эти животные очень осторожны и осмотрительны, с острым зрением и чутким слухом. Именно это спасает их от хищников. Сибирский горный козёл практически не издаёт звуков. В качестве сигнала опасности он использует свист.





На официальной странице национального парка «Тункинский» во «ВКонтакте» рассказали о сибирских горных козлах, которые обитают и в Бурятии. Сотрудники резервата объяснили, как этим животным удаётся преодолевать любые, даже самые крутые склоны.Всё, как выяснилось, благодаря строению конечностей. Козлы умеют не только карабкаться вверх по отвесным скалам, но и с изяществом прыгают с них.- Горы опасны. Шагнёшь копытом неаккуратно на край, а он уйдёт из-под ног. В такие моменты козёл замирает. Его слух идеально заточен под то, чтобы слышать шорох камней под копытами. Если есть риск обвала, он тут же замедляется, – отметили в нацпарке.