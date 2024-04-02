В парках Улан-Удэ появились таблички на русском и бурятском языках

Надписи напоминают горожанам правила пользования
В парках Улан-Удэ появились новые таблички, некоторые из них с переводом на бурятский язык.
Среди табличек надписи: «Выгул собак запрещён», «Спасибо, что не мусорите», «Катание на велосипедах и самокатах строго по дорожкам».
Фотографии обновлённых табличек опубликовали в телеграм-канале дирекции по паркам.
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