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В парках Улан-Удэ появились таблички на русском и бурятском языках

В парках Улан-Удэ появились таблички на русском и бурятском языках
Общество,  Фото:дирекция по паркам
Надписи напоминают горожанам правила пользования

В парках Улан-Удэ появились новые таблички, некоторые из них с переводом на бурятский язык.

Среди табличек надписи: «Выгул собак запрещён», «Спасибо, что не мусорите», «Катание на велосипедах и самокатах строго по дорожкам».

Фотографии обновлённых табличек опубликовали в телеграм-канале дирекции по паркам.


 



парки отдыха бурятский язык

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