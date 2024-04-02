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В Бурятии под покровом ночи искали пропавшего ребёнка с собакой

В Бурятии под покровом ночи искали пропавшего ребёнка с собакой
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он прошагал 20 километров до соседнего посёлка

Этот инцидент произошёл вечером 1 апреля в Кабанском районе. Как сообщили в группе «Кабанск-инфо 24/7», 12-летний житель посёлка Каменск около 21:00 ушёл из дома. Он направился в сторону Селенгинска. С ребёнком была собака рыжего окраса.

Назад школьник так и не вернулся, и спустя несколько часов, после полуночи, начались поиски мальчика, к которым подключились пять сотрудников МВД и двое представителей Посольского поисково-спасательного подразделения Бурятского поисково-спасательного отряда (БПСО). Всех обладающих какой-либо информацией о местонахождении юного сельчанина, призвали сообщить об этом в дежурную часть полиции.

Уже к утру стало известно, что ребёнка нашли. Обнаружили его в подъезде одного из многоквартирных домов в Селенгинске. Расстояние от посёлка до Каменска – порядка 20 километров. 
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