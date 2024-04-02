Юный спортсмен из Бурятии завоевал три золотые медали в соревнованиях по плаванию

И стал лучшим участником турнира

28-30 марта в Хабаровске прошли межрегиональные соревнования по плаванию «Амурские тигрята - 2024». Об этом сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.

Турнир собрал 450 спортсменов из Сибири и Дальнего Востока. По итогам соревнований юные спортсмены Бурятии завоевали несколько наград.

Юваль Суранов выиграл три золотые медали на дистанциях:

- 50 м, вольный стиль;

- 100 м, вольный стиль;

- 50 м, брасс.

Юваль стал лучшим спортсменом соревнований, а также выполнил показатели первого разряда.

Герман Шульгин завоевал золото на дистанциях 100 м и 200 м (комплекс).

Марат Булычев выиграл серебро на дистанциях 100 м и 200 м (брасс).