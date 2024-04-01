Улан-удэнцев возмутила синяя крыша в сквере, обновлённом на 30 с лишним миллионов









Местные жители поддержали благоустройство за 30 с лишним миллионов в ходе рейтингового голосования. В зелёной зоне при помощи агрегата-пересадчика высадили две ели, которые попадали под снос из-за реконструкции аэропорта «Байкал», а чуть позже – 158 саженцев яблони и 1000 – кизильника. В начале октября обновлённую территорию «Яблоневый» обновили в сентябре. Там установили спортивные тренажёры, оборудовали игровые и спортивные площадки для детей, уложили тротуарные дорожки и сделали торшерное освещение. А ещё в сквере появились открытая сцена с площадкой перед ней и скамейками террасного размещения плюс специальное место для выгула питомцев.Местные жители поддержали благоустройство за 30 с лишним миллионов в ходе рейтингового голосования. В зелёной зоне при помощи агрегата-пересадчика высадили две ели, которые попадали под снос из-за реконструкции аэропорта «Байкал», а чуть позже – 158 саженцев яблони и 1000 – кизильника. В начале октября обновлённую территорию атаковали свиньи.

Полный возмущения пост появился недавно в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте». Посвящён он скверу «Яблоневый», что в улан-удэнском микрорайоне Аэропорт. Как выяснилось, на минувших выходных крышу на трансформаторной подстанции в зоне отдыха перекрасили. Местных жителей это отчего-то очень раздосадовало.- Почему синий цвет? Как бельмо на глазу. Всё вокруг зелёное и коричневое. Почему крыша не красная – в цветочках или белых горошинах? – сыронизировал автор публикации. – Должен же хоть кто-то за этим следить.