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На Гусином пройдёт чемпионат Бурятии по ловле на мормышку

На Гусином пройдёт чемпионат Бурятии по ловле на мормышку
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Соревнования будут проходить в лично-командном зачёте

6 апреля в Бурятии состоится чемпионат республики по ловле рыбы на мормышку со льда. Соревнования проведут в Селенгинском районе, на озере Гусиное, ориентировочно в местности Разрез.

Чемпионат станет открытым лично-командным первенством. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены муниципальных образований Бурятии, рыболовно-спортивных обществ и организаций, клубов и обществ охотников и рыболовов, а также все свободно заявленные рыболовы. Возраст спортсменов должен быть не моложе 16 лет.

Соревнования проводятся в личном и командном зачётах. Состав команды – 3 человека. Допускается участие в личном зачёте. Заявки участников подаются до 4 апреля.

Программа соревнований

7:30 - Регистрация участников на месте проведения соревнований
8:30 - Открытие чемпионата
9:00 - Начало соревнований
11:30 - Взвешивание. Подведение итогов первого тура
13:00 – Начало второго тура
15:30 - Окончание соревнований. Взвешивание. Подведение итогов
17:00-17:30 - Объявление результатов соревнований. Награждение участников. Закрытие чемпионата

Участники, занявшие призовые места, награждаются грамотами, медалями, кубками и денежными призами.

Возрастное ограничение: 6+.
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