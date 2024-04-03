Соревнования будут проходить в лично-командном зачёте
6 апреля в Бурятии состоится чемпионат республики по ловле рыбы на мормышку со льда. Соревнования проведут в Селенгинском районе, на озере Гусиное, ориентировочно в местности Разрез.
Чемпионат станет открытым лично-командным первенством. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены муниципальных образований Бурятии, рыболовно-спортивных обществ и организаций, клубов и обществ охотников и рыболовов, а также все свободно заявленные рыболовы. Возраст спортсменов должен быть не моложе 16 лет.
Соревнования проводятся в личном и командном зачётах. Состав команды – 3 человека. Допускается участие в личном зачёте. Заявки участников подаются до 4 апреля.
Программа соревнований
7:30 - Регистрация участников на месте проведения соревнований
8:30 - Открытие чемпионата
9:00 - Начало соревнований
11:30 - Взвешивание. Подведение итогов первого тура
13:00 – Начало второго тура
15:30 - Окончание соревнований. Взвешивание. Подведение итогов
17:00-17:30 - Объявление результатов соревнований. Награждение участников. Закрытие чемпионата
Участники, занявшие призовые места, награждаются грамотами, медалями, кубками и денежными призами.
Возрастное ограничение: 6+.
На Гусином пройдёт чемпионат Бурятии по ловле на мормышку
Общество, Фото:
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